Stiri pe aceeasi tema

- In cursul saptamanii trecute, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca un tanar a fost agresat fizic in zona Craica. Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat victima, ca fiind un tanar de 24 de ani din municipiu, care in urma agresiunii a fost transportat…

- Polițiștii din Sebeș au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a agresat soția. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie. Duminica, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, de catre o femeie de 30 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata…

- Polițiștii din Roșia Montana l-au reținut pe un barbat din comuna care și-ar fi lovit și amenințat concubina și nu ar fi respectat dispoziția ordinului de protecție provizoriu de a nu se apropia de aceasta. Potrivit IPJ Alba, la data de 28 decembrie 2020, in jurul orei 15.00, polițiștii din Abrud au…

- Polițiștii din Sebeș au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a agresat și amenințat soția. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie și amenințare. Potrivit IPJ Alba, la data de 27 decembrie 2020, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, de catre o femeie din…

- Peste 400 de articole pirotehnice au fost confiscate de polițiștii din Sebeș. Poliția atrage atenția cu privire la pericolul pe care-l reprezinta folosirea obiectelor cu conținut pirotehnic, mai ales pentru copii. Polițiștii au continuat controalele pentru prevenirea și combaterea comerțului ilegal…

- Peste 400 de articole pirotehnice au fost confiscate de polițiștii din Sebeș. Poliția atrage atenția cu privire la pericolul pe care-l reprezinta folosirea obiectelor cu conținut pirotehnic, mai ales pentru copii. Polițiștii au continuat controalele pentru prevenirea și combaterea comerțului ilegal…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat acuzat de comiterea unei talharii.”La data de 12 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Cluj-Napoca au identificat si retinut un barbat de 28 de ani, din comuna Josenii Bargaului, judetul…

- Un tanar, de 22 de ani, din comuna Țanțareni, banuit de savarsirea infractiunilor de lovirea sau alte violente si tulburarea ordinii și liniștii public, a ajuns aseara in arestul IPJ Gorj. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, la data de 29 noiembrie, tanarul, aflandu-se pe raza…