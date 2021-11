Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 19 ani din localitatea Petris, comuna Dolhesti, a fost adus in stare grava la UPU de la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi dupa ce a incercat sa gaureasca cu bormasina un proiectil.

- Un tanar de 19 ani din Iași a ramas fara mana stanga și cel mai probabil va pierde și un ochi dupa ce a incercat sa taie un proiectil cu bormașina. Potrivit prof. dr. Diana Cimpoeșu, sefa UPU SMURD Iasi, solicitarea a venit de la un tanar de 19 ani, din satul Petris, care initial […] Articolul Un tanar…

- Mutilat dupa ce a gaurit un obuz cu bormașina – este tragedia unui tanar de 19 ani din județul Iași. El a ajuns in șoc hemoragic la spital și cu mana stanga amputata, dupa ce a folosit o bormașina pentru a gauri un obuz. Așa cum era de așteptat, proiectilul a explodat, iar tanarul a fost ranit grav…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost transportat de urgenta la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, dupa ce a desfacut un proiectil vechi, pe care il avea in magazie de mai mult timp, cu ajutorul unei bormasini. In incercarea de a desface obuzul, l a gaurit, acesta explodand in cele din urma. Acesta a declarat,…

- Un tanar de 19 ani, din Iași, s-a ales cu mana stanga amputata dupa ce a facut alegerea neinspirata de a da o gaura cu bormașina intr-un obuz. Proiectilul a explodat, iar adolescentul a ajuns la spital in șoc hemoragic.

- Povestea unui tanar din Iași a devenit virala, dupa ce un filmuleț cu acesta a circulat in mediul online timp de mai multe zile. Sute de oameni l-au cautat pentru a-l ajuta dupa ce i-au aflat povestea de viața. Muncește de mic pentru a-și intreține familia George Ștefaniu are 17 ani și provine dintr-o…

- Un tanar in varsta de 23 de ani s-a prezentat joi la centrul de vaccinare, iar la scurt timp dupa ce s-a imunizat, și-a vazut moartea cu ochii. Baiatul a suferit un atac de panica, iar in momentul in care s-a sprijinit de una dintre balustrade, a cazut de la etajul unu. DSP Iași a declarat ca acesta…

- Povestea celui mai tanar invațator din Romania: a inceput sa profeseze la varsta la care alți tineri erau inca in bancile liceului Povestea celui mai tanar invațator din Romania: a inceput sa profeseze la varsta la care alți tineri erau inca in bancile liceului Razvan Gabriel Mihalache este probabil…