Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, din primele date reiese ca, in timp ce se deplasa cu o autoutilitara pe DN 2B din directia Braila catre Buzau, tanarul a pierdut controlul volanului si a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu un autocamion, condus de un ialomitean de 45 de ani.



"In urma coliziunii, un pasager de 28 de ani din autoutilitara care a patruns pe contrasens a decedat, iar soferul acestui autovehicul a fost preluat de ambulanta si transportat la spital", au precizat reprezentanti ai IPJ Buzau, potrivit Agerpres.