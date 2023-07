Stiri pe aceeasi tema

- Sambata in jurul orei 14.40, pe raza comunei Putna, pe drumul comunal din localitatea Gura Putnei, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești, au oprit pentru control autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu, condus de catre un barbat de 29 ani, din comuna Putna. In urma interogarii…

- Sambata, 15 iulie, in jurul orei 23.15, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Galanești, in timp ce acționau in baza planului de acțiune Blocada pe drumul public DC Putna, au observat un autoturism de teren, care circula sinuos și cu viteza de deplasare marita din direcția Sihastria Putnei catre centrul…

- Luni, 10 iulie a.c., la ora 19.30, pe drumul comunal 6, in localitatea salajeana Garceiu, polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurala Zalau au depistat in trafic un tanar de 26 de ani, din comuna Coșeiu, județul Salaj, in timp ce conducea un vehicul de tip ATV neinregistrat, avand suspendat dreptul de a…

- La data de 8 iulie orele 16.10, patrula de siguranța publica din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea, fiind in exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza comunei Volovat a efectuat semnal regulamentar de oprire folosind semnalele acustice si luminoase din dotarea autospecialei de poliție, unei…

- In curul zilei de 10 iunie, la ora 10.55, pe raza municipiului. Suceava, pe bld. 1 Decembrie 1918, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism care avea montate placuțe eliberate de autoritațile dintr-un stat european. La volanul autoturismului a fost identificat un tanar de 24 ani, din…

- Sambata seara in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiunilor de serviciu polițiștii Secției 13 Poliție Rurala Balcauți au oprit pentru control pe raza comunei Gramești autoturismul care circula in direcția Zamostea spre orașul Siret și care era condus de catre o femeie. Intrucat conducatoarea auto…

- Aseara, in jurul orei 23.50, polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala Dej au oprit un autoturism condus pe DN 1C, pe raza comunei Cațcau, de un tanar de 17 ani, din județul Cluj. Verificarile efectuate de oamenii legii au condus la stabilirea faptului ca numarul de inmatriculare al autovehiculului era fals,…

- La data de 4 mai ora 13:15, o patrula din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Darmanești, a efectuat semnalele regulamentare de oprire unui autoturism care se deplasa pe DJ 208V din comuna Patrauți, ocazie cu care conducatorul auto și-a continuat deplasarea pe un drum comunal neclasificat. In continuare…