Stiri pe aceeasi tema

- Un submarin nuclear american a lovit sambata, 2 octombrie, un obiect neidentificat in timp ce patrula in Marea Chinei de Sud, o zona revendicata pe scara larga de China, potrivit unor informatii ale Marinei SUA si unor surse independente, relateaza agenția France Presse, preluata de Agerpres . Potrivit…

- Interdictia mineritului de bitcoin in China a dus la o migratie a antreprenorilor chinezi peste hotare. Texasul devine capitala criptomonedelor dupa ce mari companii chineze s-au refugiat in acest stat american.

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, a acuzat marti China de actiuni de coercitie si intimidare in regiunea disputata a Marii Chinei de Sud, transmite dpa. 'Actiunile Beijingului continua sa submineze ordinea bazata pe reguli', a declarat Kamala Harris, aflata in Singapore.…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat luni despre situatia din Afganistan cu omologii sai din China si Rusia, tari care si-au manifestat deja intentia de a avea contacte cu talibanii.

- Secretarul de stat american Antony Blinken s-a declarat profund preocupat de arsenalul nuclear chinez in crestere in cadrul unei intalniri virtuale cu ministri de externe din tari asiatice si partenere, se mentioneaza intr-un comunicat dat publicitatii vineri, relateaza Reuters. In cadrul…

- Germania a trimis luni o fregata militara pentru prima sa misiune din ultimii 20 de ani in regiunea Indo-Pacific, cu riscul de a-si deteriora relatiile deja delicate cu China, relateaza AFP. ''Bayern'', nava militara cu o lungime de 139 de metri, a plecat cu peste 200 de soldati la bord din…

- China a anuntat luni ca a „alungat” o nava americana care a intrat ilegal in apele sale teritoriale, in apropierea Insulelor Paracel. Anuntul a fost facut intr-o zi in care se implinesc cinci ani de la pronuntarea deciziei potrivit careia Beijingul nu poate avea revendicari de ordin istoric in Marea…