Un studiu israelian confirmă eficacitatea de 94% a vaccinului Pfizer Vaccinul Pfizer este eficient in proporție de 94% impotriva cazurilor simptomatice de Covid-19, se arata intr-un studiu important realizat in Israel și publicat miercuri, potrivit Reuters. Rezultatele confirma datele din studiile clinice și rolul crucial al campaniilor de vaccinare pentru a pune capat pandemiei. Pana acum, eficacitatea vaccinului a fost dovedita prin studii clinice efectuate pe mii de oameni, dar nu in condiții reale, care implica o varietate mai mare de oameni și comportamente sau chiar provocari logistice, potrivit Reuters. Studiul a fost realizat folosind date de la aproape… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

