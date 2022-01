Stiri pe aceeasi tema

- Sentința definitiva in cazul celor doi studenți israelieni la Medicina care au murit intr-un accident teribil pe o șosea din Romania, unde șoferul a mers cu 106 km/h in loc de 50 km/h.Un barbat de 27 de ani din Israel a fost condamnat recent la trei ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce doi tineri…

- Un sofer a ajuns in fata instantei din cauza soacrei. Amuzati probabil de patania acestuia, judecatorii au renuntat sa-l mai condamne. In martie 2019, F.C.C. a mers impreuna cu sotia si fiul sau la o inmormantare, in satul Suhulet din comuna Tansa. Urmau sa ramana peste noapte la L.D., soacra lui F.C.C.…

- Șapte tineri, dintre care unul singur major, s-au inghesuit intr-o mașina și au plecat la plimbare, intr-o localitate din județul Iași. Mașina era condusa de un puști de 16 ani, nemulțumit de felul in care a condus șoferul de dinaintea lui. Printre adolescenți era și unul carantinat.

- Judecatorii l-au „retrogradat" pe un sofer la rangul de simplu mopedist. Magistratii Curtii de Apel i-au interzis lui Constantin Vinghiac sa mai conduca vehicule pentru care este necesara obtinerea unui permis de conducere, cu exceptia mopedelor si motocicletelor cu o cilindree mai mica de 125 cmc.…

- Un șofer in varsta de 57 de ani a fost reținut de catre polițiști pentru 24 de ore pentru ca a condus rupt de beat pe strazile din Cluj-Napoca. Barbatul a lovit o mașina care era parcata.

- Oreste Teodorescu a fost prins drogat la volan de polițiști ai Brigazii de Poliție Rutiera a Capitalei. Pe numele lui Oreste a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive. Rezultatele analizelor de sange de la Institutul Național de Medicina Legala sunt așteptate…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins contestatia unui barbat de 35 de ani, arestat preventiv pentru trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, in masina barbatului, care conducea sub influența drogurilor, au fost descoperite doua borcane pline cu canabis, dar si peste 100.000…

- Un tragic accident de circulație, produs in 6 februarie 2011, a avut parte de o sentința controversata. Curtea de Apel București a dat sentința in dosarul in care un șofer era judecat pentru ca a omorat un pieton care a traversat strada pe roșu. Judecatorii au stabilit ca șoferul poarta 50 la suta…