- Felix Duchampt, sportiv francez in varsta de 30 de ani, va concura sub steagul Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. El va reprezenta țara noastra in proba de triatlon. Informația a fost confirmata de Vlad Stoica, președintele Federației Romane de Triatlon. Duchampt are certificat de…

- Dupa prestatia neonorabila de la Campionatul Mondial din Japonia, Romania mai are, totusi, o sansa pentru a se califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020. Sansa care pare din ce in ce mai mica, pe masura ce se afla adversarele.

- Presedintele Federatiei Romane de Baschet (FRB), Horia Paun, a declarat, pentru AGERPRES, ca principala performanta a anului 2019 in baschetul romanesc o reprezinta calificarea istorica a echipei nationale feminine a Romaniei de 3x3 la Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde obiectivul este castigarea…

- Poate ca iubitorii sportului iesean isi mai amintesc de rivalul sibian pe plan intern al judoka Vladut Simionescu, Daniel Natea, poreclit „Zen". Ieseanul Vladut a participat la Jocurile Olimpice de la Londra 2012, apoi a suferit o operatie, si a revenit (inca) cu sanse pentru Olimpiada de la Tokyo.…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere, Nicu Vlad, a declarat, pentru AGERPRES, ca Romania are dreptul sa califice patru sportivi la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 ca urmare a regulilor privind dopajul, care sanctioneaza delegatiile in functie de

- Gimnasta din Constanta Maria Holbura a realizat marea performanta de a se califica la Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo, urmand a reprezenta Romania la individual compus, dupa ce echipa tricolora de trei ori medaliata cu aur la JO a ratat accederea la marea intrecere olimpica, pentru a doua editie…