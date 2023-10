Stiri pe aceeasi tema

- Mergand pe firul cronologic al documentlor, Anca Alexandrescu și Mihai Belu au descoperit ca repectivul contract pentru tronsonul Focșani – Bacau al A7 s-a semnat pe 28.12.2022 "Era un contract din fonduri europene, in proporției de circa 70%. Banii sunt din PNRR, de asta sunt disperați, ca daca se…

- Cel mai ghinionist caștigator la Loto din Romania a fost urmarit de probleme de cand a incasat premiul cel mare. Povestea lui este tulburatoare. Cel mai ghinionist caștigator la Loto din Romania a fost urmarit de mari probleme. A caștigat in anul 2008 suma de 3.8 milioane de euro la Loto 6 din 49, iar…

- Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea o mita de peste 1.000.000 lei de la un om de afaceri. Banii reprezentau 10% din valoarea unui contract de reabilitare si modernizare a unor drumuri…

- Artistul danez Jens Haaning a fost obligat sa returneze Muzeului Kunsten din Aalborg 532.000 de coroane (76.000 de dolari) dupa ce a predat doua panze goale ca opere de arta in cadrul unui proiect pe care l-a numit "Take the Money and Run".In 2021, Jens Haaning, un artist conceptual din Danemarca…

- Despre banii pe care județul Neamț prin i-a aruncat in perioada Covid 19 intr-un spital modular de campanie Mesagerul de Neamț a scris in multe randuri. La vremea respectiva Ionel Arsene a cerut iar consilierii din majoritatea județeana au ridicat mana (inclusiv actualul președinte Ion Asaftei) sa aloce…

- Masuri de siguranta rutiera cu banii din PNRR pe trei dintre cele mai periculoase sosele din Romania. Ministerul Transporturilor propune schimbarea sistemului de circulatie pe aproximativ 300 de kilometri de drum, cu o singura banda pe sens si acostament largit la modelul din Suedia, cu doua benzi pe…

- In ziua de 12 August 1857, Poarta Otomana ordona, sub presiunea puterilor europene, anularea alegerilor pentru Adunarea ad-hoc a Moldovei. Caimacamul Nicolae Vogoride al Moldovei, 1857-1858, caricatura din presa vremii Nicolae Vogoride (Vogoridis, Bogoridi), (n. 1820, Iasi – d. 23 aprilie 1863, Bucuresti),…