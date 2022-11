Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Primariei Constanta au precizat pentru cotidianul ZIUA de Constanta ca in situatia actuala vor fi nevoiti sa astepte judecarea procesului privind anularea HCLIn zi de mare sarbatoare, judecatorii Curtii de Apel Constanta au decis in mod suspendarea Hotararii Consiliului Local privind…

- Un barbat din Strehaia, reținut intr-un dosar de delapidare cu prejudiciu de peste 2,4 milioane de euro, i-a amenințat pe cei care l-au denunțat ca ii așteapta „scaunul cu rotile”. Acesta a publicat amenițarile pe un site de socializare imediat dupa ce a fost eliberat de magistrații Curții de Apel București,…

- Un barbat din Bistrița, condamnat la 8 ani de inchisoare și pe numele caruia autoritatile spaniole au emis un mandat european de arestare, a fost depistat de polițiștii din Bistrița-Nasaud. Ieri, 26 septembrie, politistii Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrița-Nasaud…

- Un bistrițean se afla acum in arestul poliției, așteptand autoritațile Spaniole sa vina sa-l preia. Acesta a fost condamnat la 8 ani inchisoare pentru proxenetism și lipsire de libertate. Polițiștii bistrițeni au vazut ieri, pe o strada din Bistrița, pe un barbat cautat la nivel internațional. Acesta…

- Anunțul a fost facut de primarul Capitalei, Nicușor Dan, care menționeaza decizia Curții de Apel București, care a respins respins cererea dezvoltatorului de suspendare a deciziei de oprire a lucrarilor.”Lucrarile la constucția din Modrogan 1 raman suspendate. Curtea de Apel București a respins cererea…

- Constiinta datoriei l-a facut pe un politist din Harlau sa se urce baut la volan. Cel putin, asa a explicat acesta in fata magistratilor care l-au judecat pentru conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului. Pe judecatori i-a convins, acestia amanand aplicarea unei pedepse. Nu insa si pe procurori.…

- Curtea de Apel București s-a pronunțat definitiv in dosarul instrumentat de Direcția Naționala Anticorupție, dosar ce l-a vizat pe Ștefan Ionescu, primarul comunei Valea Ciorii. Deși judecatorii din Slobozia l-au trimis dupa gratii, in prima instanța, edilul a scapat de inchisoare in urma deciziei magistraților…

- Decizie definitiva a Curții de Apel Timișoara. Aceasta a admis, marți, recursul declarat de Primaria Timișoara impotriva deciziei de suspendare a organigramei in vigoare și a decis trimiterea spre rejudecare a acestei cauze la Tribunalul Timiș.