Un șofer din Ocnița reținut după ce a lovit mortal un bărbat și a fugit de la fața locului Astazi, un barbat de 45 de ani din Ocnița a fost reținut de poliție dupa ce acum doua zile a lovit mortal un barbat in apropiere de localitatea Prepelița. Așa cum a fost raportat, șoferul a fugit de la fața locului dupa incident. Cadavrul desfigurat al victimei a fost gasit in data de 25 Ianurie, in jurul orei 02:55, pe traseul R-6 km 92 -72, direcția de deplasare mun. Balți spre mun. Chișinau. Poliția a inceput o ancheta pentru a determina circumstanțele exacte ale accidentului. Șoferul reținut risca acum o pedeapsa severa pentru acest fapt grav, Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

