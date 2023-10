Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer din Hunedoara a facut infarct dupa ce a lovit un biciclist. Barbatul accidentat, in varsta de 62 de ani, cazuse pe carosabil pe un drum judetean dintre localitatile Chiscadaga si Lunca, relateaza Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara, barbatul de 62 de ani, din localitatea…

- Al Di Meola a trecut prin clipe de groaza cand a fost la un pas de moarte, dupa ce a suferit un infarct pe scena, in timpul unui concert in București. Chitaristul a ajuns pe mana medicilor de la Spitalul Bagdasar - Arseni din Capitala, iar acum a aparut prima imagine cu el.

- Clubul UTA Arad anunta ca tehnicianul Mircea Rednic, in varsta de 61 de ani, a suferit un infarct miocardic in timpul meciului de pe teren propriu cu FCSB, care a avut loc luni. Durerea a persistat pana miercuri, cand a decis sa mearga la spital, unde i s-a pus diagnosticul, potrivit GSP.Antrenorul…

- In rețelele sociale, apar tot mai multe filmulețe cu urmarile ploii puternnice cu grindina de ieri-seara. Astfel, in localitatea Cocieri din raionul Dubasari, a cazut o grindina mașcata, care a provocat mai multe daune, noteaza Noi.md. Mai puțin norocos a fost șli un proprietar de mașina. Geamurile…

- O tragedie s-a produs, luni dimineața, in stațiunea Mamaia. Un barbat din Constanța a murit, dupa ce a intrat in mare. Acesta se afla pe plaja cu soția lui, in jurul orei 06:00 dimineața, cand inca salvamarii nu au ajuns. Persoanele care au luat parte la incident au declarat ca ar fi suferit un infarct.