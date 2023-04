Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a fost oprit in trafic de politistii de la Serviciul Rutier, anuntati de conducerea societatii Transbus, care primise informatii de la echipele de control ce-l observasera pe sofer ca are un comportament ciudat la volan, in timp ce transporta calatori pe ruta Buzau-Vadu Pasii. Barbatul inchidea…

- Un sofer din Botosani, 47 de ani, a fost retinut de politisti dupa ce a fost prins, de doua ori intr-o singura noapte, conducand sub influenta alcoolului, scrie Agerpres , care preia o informare IPJ Botoșani. In noaptea de 11 spre 12 martie, șoferul a fost depistat de politistii rutieri conducand sub…

- Un barbat, care conducea un autovehicul, a fost depistat cu o alcolemie record de 4.02mg/l alcool pur in aerul expirat. Tototdata, barbatul in varsta de 30 de ani ar fi consumat și substanțe psihoactive, precum canabisul. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat sambata, in trafic, pe DN56A,…

- Un sofer de 30 de ani, care a fost oprit in trafic de politisti, pe DN56A, in localitatea Hinova din judetul Mehedinti, a fost depistat avand o valoare record de 4.02 mg/l alcool pur in aerul expirat. De asemenea, el consumase si droguri. A fost dus la un spital pentru recoltarea de probe biologice…

- Botoșanean, prins conducand beat prin Hlipiceni. Avea 0,84 mg/l alcool pur in aerul expirat Un botoșanean care abia se ținea pe picioare a fost dat jos de la volan ieri de polițiștii de la Hlipiceni dupa ce, in loc sa stea și sa se odihneasca, a fost gasit conducand. Polițiștii din cadrul Secției de…

- Eveniment rutier in comuna Brezoaele, pe DJ 601A.. Șoferul unui autoturism a plonjat cu el de pe un pod direct in raul Dambovița. Barbatul in varsta de 38 de ani a reușit sa iasa singur din cladire. A suferit mai multe leziuni in urma accidentului și a primit ingrijiri al fața locului. A fost testat…

- Urmarire ca in filme la Rachiți. Un tanar cu 1,11 mg/l alcool pur in aerul expirat, prins de polițiști dupa o goana nebuna Un tanar cu 1,11 mg/l alcool pur in aerul expirat a fost prins de polițiști dupa o goana nebuna ca in filme la Rachiți. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, fiind in exercitarea…