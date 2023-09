Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs, joi dimineata, in localitatea Nicolae Balcescu, din judetul Tulcea. Primele date de la fata locului arata ca un autoturism a trecut peste o femeie in varsta de 32 de ani. Aceasta se afla intinsa pe carosabil, anunta Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea . „In urma impactului…

- Inca o tragedie produsa de un șofer drogat, de data aceasta la Popesti-Leordeni, in apropiere de Capitala. O femeie a murit si o alta fost ranita sambata, in urma unui accident provocat de un sofer beat si care se afla și sub influenta drogurilor. In același timp, au fost avariate cinci masini parcate.…

- La data de 2 septembrie 2023, in jurul orei 08:30, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe Drumul Judetean 546, in comuna Maruntei, din judetul Olt, a avut loc un eveniment rutier.La fata locului, s au deplasat politisti din cadrul Biroului Rutier Slatina.Din…

- Ieri seara, pe 24 august 2023, politistii din Lumina au depistat un sofer fara permis la volanul unei masini. Conducatorul ar fi fost urmarit de politisti pe o lungime de mai multi kilometri pana sa fie oprit. La data de 24 august 2023, in jurul orei 02:00, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala…

- Un tanar fara permis de conducere a furat o masina in Slatina si a fost urmarit si prins de politisti, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt, potrivit Agerpres.Duminica seara, politistii din Slatina au vrut sa opreasca o masina pe strada Libertatii, dar conducatorul auto nu…

- Un barbat de 45 de ani a fost retinut de politisti in timp ce era baut la volanul unei masini. Conform unui comunicat de presa pus la dispozitie de Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea, in noaptea de 13 spre 14 iulie, politistii Biroului Rutier Tulcea, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor…