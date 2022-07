Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu la un autoturism a fost semnalat in urma cu 20 de minute pe Autostrada Transilvania. Incendiul s-a produs in timp ce autoturismul se deplasa pe sensul Gilau spre Turda. Revenim cu detalii. UPDATE: Au fost trimise la intervenție doua autospeciale de stins incendii. Una de la Gilau și alta…

- Zeci de persoane il acuza pe un clujean, care este din Campia Turzii dar locuiește in Cluj-Napoca, ca i-a ”țepuit” cu sume care totalizeaza sute de mii de euro, iar acum ar vrea sa ”dispara”, dupa ce și-a scos pașaport pentru el și pentru concubina lui, care de fapt este fosta soție, de care ar [...]…

- Plutonierul adjutant Alex Hossu de la Detașamentul 1 de Pompieri Cluj-Napoca participa la Jocurile Mondiale de Polițiști și Pompieri care se vor desfașura in Rotterdam (Olanda). „Un sportiv desavarșit, Alex va lua startul in concursul de ciclism, urmand sa se intreaca in probele de contratimp și fond.…

- Constructorul UMB a reluat lucrarile pe șantierul lotului Zimbor – Nadașelu al Autostrazii Transilvania, dupa o saptamana de inactivitate. Informația a fost confirmata de purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Șerbanescu. Potrivit spuselor sale, a fost reluata activitatea pe secțiunile Nadașelu – Mihaiești,…

- In curand, cea mai mare investiție privata din Campia Turzii iși va deschide porțile, iar primaria promite sute de locuri de munca pentru cetațenii din oraș. Investiția suedezilor de la WIP Industries, de la Campia Turzii, avanseaza in ritm alert, iar noua fabrica de componente pentru mobilier, ar putea…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) incepe reevaluarea ofertelor pentru desemnarea caștigatorului pe lotul Chețani - Campia Turzii al Autostrazii Transilvania.

- Un brasovean de 44 de ani a fost retinut de Politie dupa ce, duminica dimineata, aflat sub influenta alcoolului, a distrus 56 de mașini parcate pe strazile municipiului Brașov. Conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, duminica dimineata, printr-un apel la 112, a fost sesizat faptul…