- O familie intreaga a supraviețuit dupa ce a cazut cu mașina intr-o prapastie de 70 de metri adancime din California, insa autoritațile au anunțat acum ca de fapt barbatul care se afla la volan a sarit intenționat cu mașina de pe stanca in incercarea de a-și ucide familia, informeaza NBC News.

- Doi copii și parinții lor au supraviețuit dupa ce mașina in care se aflau, o Tesla, s-a prabușit de pe o stanca și s-a rasturnat de mai multe ori, in California. Cei doi adulți au suferit „rani care nu le pun viața in pericol”, iar cei doi copii au scapat nevatamați, potrivit autoritaților din San Mateo.

- Doi tineri din California, Cloe Fields Christian Zelada, faceau marți o plimbare pitoreasca in apropiere de Los Angeles, cand mașina lor s-a prabușit intr-o prapastie adanca de 100 de metri. Cei doi au supraviețuit pentru ca telefonul lor a alertat serviciile de urgența, relateaza Insider.

- Dupa 140 de ani de construcție a Sagrada Familia, oamenii din Barcelona au invațat sa sarbatoreasca fiecare piatra de hotar cu un optimism solemn, considerandu-i pași pe drumul spre finalizare. Cuvant de ordine pentru lucrarile neterminate, bazilica lui Antoni Gaudi va avea cele doua turnuri recent…

- Șoferilor din Austria care vor fi prinși conducand cu viteza excesiva le vor fi confiscate mașinile, acestea urmand sa fie scoase la licitație, a anunțat luni guvernul de la Viena, care incearca astfel sa-i descurajeze pe "baieții de curse" prin amenințarea de a le lua aceste bunuri de preț, scrie Reuters.Schimbarea…

- Autoritațile au declanșat o ancheta pentru a stabili cine se afla la volanului autoturismului, conform Digi24.ro . Imaginile surprinse de camerele de supraveghere cu autoturismul care se strecura printre barierele lasate la o trecere de nivel cu calea ferata de pe centura orașului Baia Mare au fost…