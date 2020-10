Un șofer a fugit după ce a căzut cu mașina într-o râpă. În autoturism a fost identificată o persoană decedată Situație incredibila in localitatea Talmacel. Pasagerul unei mașini care a cazut intr-o rapa a fost gasit decedat, iar șoferul a fugit de la locul accidentului, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu. „Azi noapte, la ora 22:50, in localitatea Talmacel, pe DC 61, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul pasagerului dreapta fata (un localnic in varsta de 30 de ani). Un autoturism s-a rasturnat in afara partii carosabile, iar imediat dupa producerea accidentului conducatorul auto a parasit locul faptei. Politistii rutieri au efectuat verificari pe parcursul intregii nopti fara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

