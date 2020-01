Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțirea de Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovici, 38 de ani, se intoarce in Europa.Atacantul suedez va juca pana in vara anului viitor la AC Milan, gruparea italiana pregatindu-i lui Zlatan Ibrahimovici un salariu uriaș.Conform publicației Gazzetta dello Sport, pentru o jumatate de sezon…

- Starul portughez a trimis balonul in poarta cu o lovitura de cap din interiorul careului genovez, in finalul primei reprize (45), dupa o saritura impresionanta, care "a sfidat gravitatia", conform presei sportive italiene. Aceasta a fost a 10-a reusita a sezonului in Serie A pentru Ronaldo. Juve a deschis…

- Pentru prima data în istoria Ligii Campionilor în optimile de finala au ajuns doar echipe din cele mai importante campionate din Europa. Serie A, Premier League, La Liga, Ligue 1 și Bundesliga au avut fiecare cel puțin doua reprezentante în aceasta faza. Partidele tur sunt…

- Tehnicianul echipei Leicester, Brendan Rodgers, este primul pe lista cu antrenori care l-ar putea inlocui pe spaniolul Pep Guardiola pe banca gruparii Manchester City, in cazul in care ibericul ar decide sa plece la finalul sezonului.Jurnaliștii de la The Sun, citați de sport.es, noteaza ca…

- Zlatan Ibrahimovic este foarte aproape de revenirea in Seria A, la AC Milan, și a inceput deja sa iși ”intre in ritm”. Atacantul suedez a acordat in aceste zile un interviu in presa din Italia, in care a vorbit despre cel mai bun jucator de acolo, portughezul Cristiano Ronaldo, scrie Mediafax.Ibrahimovic…

- Opt ore de emisiune live, în fiecare duminica, începând cu ora 15:30, pe Look Plus si lookplus.ro. Aceasta este provocarea spectaculoasa pe care Radu Banciu o propune de duminica aceasta fanilor celor mai tari campionate din Europa, în emisiunea Fotbal All Inclusive. Radu Banciu,…

- Juventus a invins-o dramatic pe Genoa, cu scorul de 2-1, miercuri seara, in etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Italiei, dintr-un penalty controversat transformat de Cristiano Ronaldo in min. 90+6.

- Cristiano Ronaldo (34 de ani) a reușit un nou gol pentru Juventus in Serie A, punctand pentru „Batrana Doamna” in meciul cu Bologna. In minutul 85, campioana en-titre conduce cu 2-1. Vezi AICI clasamentul actualizat din Serie A! Meciul a fost prefațat de o festivitate dedicata lui Cristiano Ronaldo.…