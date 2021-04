Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor declarate si cuprinse in documentele prezentate autoritatii vamale, containerul continea 4.920 pachete cu tigari, pentru care a fost calculata o garanție pentru tranzit vamal in cuantum de 266.371 lei.Intreaga cantitate nedeclarata (241.080 pachete cu tigari), in valoare de 3.857.280…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au confiscat, in Portul Constanta, peste 240.000 de pachete cu tigari nedeclarate aflate intr-un container sosit din Rusia pentru o firma din Republica Moldova, informeaza, sambata, un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in Portul Constanta Sud Agigea, intr un container sosit din China, 320.000 pixuri, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala al unor marci cunoscute.In data de 16.03.2021, politistii de frontiera din cadrul Garzii…

- Politistii de la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov (IPJ), sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu, au efectuat sase perchezitii domiciliare, in judetul Ilfov si in Bucuresti, la sediile a trei societati comerciale si domiciliile unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor…

- Marți au avut loc percheziții la complexe comerciale in care se vindeau produse contrafacute. Magazinele erau amplasate pe raza municipiului București și in județul Ilfov. In total au avut loc 18 percheziții la standurile din trei complexe comerciale. Politistii din Ilfov au indisponibilizat peste 6.000…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au descins joi dimineata la patru adrese din Capitala si Calarasi intr-un dosar de spalare de bani. UPDATE. Conform unor surse judiciare, administratora societatii…