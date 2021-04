Un senator american vrea să interzică fuziunile și achizițile efectuate de marile companii tehnologice americane ​Senatorul Josh Hawley, un republican care a fost un critic îndârjit al companiilor cunoscute ca Big Tech, a anunțat luni ca a introdus un proiect de lege care va interzice fuziunile și achizițiile efectuate de companiile cu o valoare de piața de peste 100 de miliarde de dolari, categorie în care se înscriu cele mai mari cinci companii tehnologice americane.



Haley, care acuza cele mai mari companii de social media ca înabușa vocile conservatoare, a criticat și alte sectoare, cum sunt companiile farmaceutice, despre care a spus ca sunt prea concentrate și dețin… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

