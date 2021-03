Stiri pe aceeasi tema

- Un schior a ramas atarnat de telescaun la o inaltime de cativa metri in Poiana Brasov, dupa ce a incercat sa-și recupereze un schi care-i cazuse din picior. A calatorit asa, tinandu-se doar cu mainile de un suport, pe o distanta considerabila, pana cand operatorii instalatiei au reusit sa-l aduca cu…

- O statiune de schi pustie din Alpii francezi a devenit scena unui spectacol uimitor, care sfideaza moartea. Protagonistul este francezul Valentin Delluc, de 28 de ani, care are mai multe pasiuni: zboara cu parapanta, face echilibristica, acrobatii in aer si cascadorii la sol.

- In jurul orei 11, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost anuntat, cu privire la un turist, care a suferit o criza de epilepsie in timp ce schia pe partia Drumul Rosu. Echipa de prim raspuns ajunsa la locul solicitarii a gasit o persoana de 36 de ani, in stop cardio respirator, cu manevre de…

- Deși Municipiul Brașov se afla in scenariul roșu, adica rata incidenței noului coronavirus la 1.000 de locuitori este mai mare decat 3, turiștii veniți in Poiana Brașov se comporta normal. Sute de oameni au stat umar la umar, la coada. Nu a contat nici frigul, nu a contat nici faptul ca municipiul Brașov…

- A nins la munte in aceste zile, asa ca stratul de zapada generos de pe partii ii imbie pe turisti. Odata ajunsi la munte, oamenii par sa uite de riscuri si de covid. Nu tin cont ca stau la coada zeci de minute in aglomeratie pentru a urca in telegondola.