Un șarpe a fost găsit într-un aparat de cafea. Jandarmii au intervenit Un sarpe a fost gasit intr-un aparat de cafea dintr-un magazin satesc din Dudasu, judetul Mehedinti, iar jandarmii au intervenit pentru indepartarea acestuia. Jandarmeria Mehedinti a anuntat ca, in cursul zilei de joi, un apel la 112 anunta prezenta unui sarpe in incinta magazinului mixt din satul Dudasu, comuna Simian. “La fata locului s-a deplasat un echipaj de Jandarmerie, care a a identificat un sarpe ascuns in aparatul de cafea al locatiei respective. Cu ajutorul dispozitivului din dotare, sarpele de casa in lungime de peste 100 de centimetri a fost extras si, ulterior, eliberat in mediul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

