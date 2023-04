Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT Timișoara, impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, Brigazilor de Combatere a Criminalitații Organizate București și Timișoara și Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Mehedinți au efectuat marți un numar…

- Procurorii DIICOT Timisoara au trimis in judecata 35 de persoane, cetateni romani si libanezi, o parte dintre ei din conducerea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa la data faptelor, care ar fi vandut la pret de fier vechi 2.450 de vagoane destinate casarii, desi acestea intrau intr-o…

- Procurorii DIICOT au descoperit in locuinta unui traficant, care vindea mari cantitati de droguri in cluburi din Bucuresti, un kilogram de amfetamina in congelatorul frigiderului. Potrivit unui comunicat al DIICOT, barbatul a detinut, in vederea vanzarii, o cantitate mare de droguri mare risc, parte…

- Captura uriașa de droguri de mare risc in Capitala. Un inginer IT care vindea droguri in cluburile din București și tinerilor din oraș a fost reținut de procurorii DIICOT. O parte din substanțele psihoactive au fost gasite in frigiderul inculpatului. Citește și: Fals medic stomatolog, reținut de poliție…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, impreuna cu procurorii DIICOT, efectueaza opt perchezitii domiciliare in judet, intr-un dosar de trafic de droguri de risc si mare risc. Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție, subcomisar Catalina Paduraru,…

- Un capitan al marinei italiene a fost joi, 9 martie, gasit joi vinovat de vanzarea de secrete catre Rusia și condamnat de un tribunal militar la 30 de ani de inchisoare, informeaza agenția de presa Reuters.Walter Biot, in varsta de 56 de ani, a fost arestat in 2021, in timp ce ii inmana, intr-o parcare…

- Ancheta a procurorilor DNA Timișoara in cazul unui individ, lector universitare in Reșița. Barbatul a fost prins in flagrant in timp ce primea 50.000 de lei pentru a le da nota de trecere unor studenți. Banii reprezinta numai o parte din sumele incasate de cadrul universitar de la studenți.

- Un profesor universitar al UBB Reșița a fost prins in timp ce lua șpaga. Au fost descoperite teancuri de bani in dulapurile din locuința barbatului Un profesor universitar al UBB Reșița a fost prins in timp ce lua șpaga. Au fost descoperite teancuri de bani in dulapurile din locuința barbatului Procurorii…