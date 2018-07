Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul clujean clujust.ro face cunoscuta povestea cutremuratoare a unui roman care, de peste 4 ani, sta intr-o inchisoare din Shanghai, China, pentru ca ar fi primit de la niste persoane suspectate ca faceau afaceri murdare, suma de 80 de...

- Politistii de frontiera au depistat un barbat dat in urmarire generala, care era condamnat la doi ani de inchisoare. ”In Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, judetul Timis, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor specifice, cetateanul roman P. C., in varsta de 33 de ani, cu domiciliul pe raza…

- Un roman din Irlanda a fost condamnat la inchisoare pentru cerșetorie. Polițistul care l-a depistat cerșind, pe 29 aprilie, cu o cana in mana, a spus ca oamenii erau agasați de insistența lui. Petrica G. va sta 3 saptamani in inchisoare pentru cerșetorie, potrivit stirileprotv.ro. Barbatul cerșea in…

- Omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in vara anului trecut la 5 ani de inchisoare in dosarul ASF Carpatica, va fi pus in libertate dupa ce Tribunalul Alba a respins luni contestatia formulata de procurorii DNA impotriva deciziei Judecatoriei Aiud privind liberarea conditionata a acestuia. …

- Un roman care i-a trimis fostei sale sotii 7.648 de SMS-uri intr-o perioada de sase saptamani a fost gasit vinovat la acuzatiile de hartuire si proferare de amenintari si condamnat la sase luni de inchisoare, miercuri, de un tribunal din orasul austriac Klagenfurt.

- Tribunalul Giurgiu a dispus condamnarea agentului de politie Stefanica Irinel Stelian la o pedeapsa de 3 ani inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe un termen de 4 ani, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma agravanta.Cauza a fost instrumentata de ofiterii…

- World of Warcraft este unul dintre cele mai populare jocuri din istorie, in vremurile bune atragand chiar si 13 milioane de jucatori activi lunar. Acesta a intrat intr-un con de umbra de ceva vreme insa nu chiar pentru toata lumea. Suparat ca a pierdut o batalie, un roman in varsta de 38 de ani a lansat…

- Un roman care a lansat un atac informatic asupra serverelor californiene ale foarte popularului joc video "World of Warcraft" (WoW), pentru a se razbuna in urma unei dispute pe care a avut-o cu un alt jucator de pe internet, a fost condamnat luni la un an de inchisoare in Statele Unite, informeaza AFP.…