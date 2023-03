Stiri pe aceeasi tema

- O fosta concurenta la concursuri de frumusete din Mexic si partenerul sau cu cetatenie romano-olandeza s-au delectat cu o cina constand in 14 feluri de mancare la restaurantul cu stele Michelin al hotelului Atrio din vestul Spaniei, urmata de un un tur ghidat al cramei acestuia. Insa, a doua zi dimineata,…

- Un șofer roman de TIR, in varsta de 40 de ani, a fost condamnat, in Franța, la un an de inchisoare și la plata unei amenzi de cinci milioane de euro, dupa ce a fost prins cu 10 tone de țigari de contrabanda.

- Dupa ce s-au fotografiat in premiera impreuna, oficializand relația, Pique și noua lui iubita, Clara Chia Marti, sunt vazuți tot mai des in locuri publice. Totuși, ultima aventura in oraș a celor doi nu s-a terminat cu bine. Presa din Spania scrie ca fostul fundaș și iubita lui ar fi fost dați afara…

- Un autointitulat expert in „seductie” si „masculinitate” a fost condamnat de un tribunal din Yvelines la inchisoare pe viata dupa ce și-a ucis fosta iubita. Crima a avut loc intr-un oras de langa Paris, in 2020, scrie The Guardian.

- Trei clujeni au fost condamnați la inchisoare cu suspendare, doi dintre ei fiind polițiști, iar a treia fiind atat angajata a primariei Negreni, cat și iubita unuia dintre cei doi. Totul a inceput de la un accident soldat doar cu pagube materiale, provocat de Gheroghe Matiș, polițist din comuna Poieni.…