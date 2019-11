Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Germania cer transferarea in Romania a unui barbat din Maramures condamnat de Tribunalul Nurnberg-Furth pentru trei violuri. Solicitarea a fost respinsa insa, pe motiv ca, potrivit legii romane, barbatul nu raspunde penal. In Romania, individul fusese scos de sub urmarire penala intr-un…

- Urmarire ca in filme in Germania, unde o mașina de lux inmatriculata in Romania a fost implicata. Oamenii legii au fost nevoiți sa urmareasca mașina peste 70 de kilogmetri. Autoturismul...

- ARAD. Trabantul alb-verde cu inscriptia „POLIZEI” pe capota si portiere, amplasat de ceva vreme pe strada Episcopiei, este poate cel mai admirat automobil din zona, iar trecatorii se opresc adesea pentru a-i face fotografii. Automobilul este unul autentic si ii apartine aradeanului Pavel…

- Platforma eMag a anuntat, joi, lansarea International Marketplace Network (IMN), o alianta prin care se va conecta cu alte trei marketplace-uri din Uniunea Europeana (UE) si care va avea acces la o piata de peste 230 de milioane de potentiali clienti. IMN conecteaza patru platforme Marketplace:…

- Intr-un moment in care populismul și naționalismul radical combat ideile Europei unite, e onest sa descoperim și schimbarile in viețile romanilor, aduse de aderarea la UE. Așa arata istoria unei fetițe de doi ani și jumatate, nascuta dintr-o mama romanca și un tata neamț, care au studiat in Portugalia,…

- Un tanar de 24 de ani, din Romania si o femeie de 28 de ani, din Republica Ghana, au incercat sa iasa ilegal din tara, cu documentele de identitate ale altor persoane. Amandoi s-au prezentat la control in același punct de frontiera: Nadlac II Autostrada, insa la o zi diferența. Tanarul de 24 de ani…

- Compania auto Mercedes-Benz va intra in randurilor startup-urilor multimilionare precum Bird și Lime și va scoate un model de trotineta electrica. Compania a facut anunțul, saptamana trecuta, la Salonul Auto de la Frankfurt, fara a oferi alte detalii, cum ar fi prețul, viteza maxima ce poate fi atinsa…