Stiri pe aceeasi tema

- Un accident teribil in Suceava! Un tanar de 21 de ani, fara permis, a murit dupa ce a intrat cu motocicleta sub remorca unui tractor. Pe motor se mai aflau o tanara și un alt barbat, ambii suferind rani multiple in urma impactului.

- Accident mortal pe raza localitații Valea Putnei, județul Suceava! O femeie s-a stins din viața in urma impactului dintre un microbuz și un TIR, in timp ce o alta victima a ajuns de urgența la spital. Din primele detalii, doua persoane au ramas incarcerate și la fața locului au intervenit pompierii…

- Tragedie in muzica romaneasca. Cunoscutul realizator TV a murit dupa mai bine de 39 de ani de cariera. A lasat in urma o moștenire greu de trecut cu vederea. Desprec cine este vorba. Cine este cantarețul de muzica populara de 79 de ani care a murit Muzica populara romaneasca a mai pierdut o stea. Cunoscutul…

- Tragedie in Maramureș, acolo unde un tanar orbit de gelozie a provocat un accident mortal, in urma unei curse nebune in care iși urmarea fosta iubita și așa-zisul nou prieten. Din pacate, un prieten care il insoțea pe acesta nu a mai avut nicio șansa, dupa ce barbatul gelos a provocat impactul violent.…

- Tragedie fara margini in Targoviște, acolo unde un motociclist in varsta de 53 de ani a murit dupa ce a fost lovit din plin de un alt participant la trafic, șofer al unei mașini. Din primele detalii, barbatul care se afla la volanul autoturismului ar fi trecut peste linia dubla continua și ar fi intrat…

- Tragedie la ieșirea din Nadlac! O tanara șoferița in varsta de 21 de ani a murit dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un copac. Victima a ramas incarcerata, astfel ca la fața locului au sosit mai multe echipaje de salvare, printre care și un elicopter SMURD.

- Un accident rutier cumplit s a produs aseara pe drumul national 18 in cartierul Radeasa din Viseu de Sus, Maramures, acolo unde un autoturism s a izbit frontal cu o motocicleta, potrivit antena3. Impactul deosebit de violent a fost surprins de camerele de supraveghere montate in zona. Din primele informatii,…

- Tragedie fara margini la Cuvin, in Arad. Un accident mortal a avut loc astazi dupa amiaza in intersecția cu DJ 708/B. In urma impactului extrem de puternic, o femeie și-a pierdut viața și un copil a avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind grav ranit. Oamenii legii au intocmit un dosar penal pentru…