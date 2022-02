Un român implicat în două jafuri din bancomate a scăpat de închisoare în Austria. Cum i-a convins hoțul pe magistrați Barbatul și-a sarbatorit cea de-a 40-a aniversare in arest. La procesul sau din Eisenstadt, infractorul roman, condamnat anterior, care a executat doi ani de inchisoare necondiționata, a acceptat sentința.97.000 de euro se aflau in bancomatul pe care o banda de romani a vrut sa il goleasca in Pama, in urma cu aproape trei ani. In acest scop, inculpatul le-a pus la dispoziție infractorilor explozibili cu care aceștia sa arunce in aer bancomatul.„Eu am ramas in Ungaria, iar colegii mei au plecat in Austria. Dar bineințeles ca urma sa primesc și eu o parte din prada", a explicat romanul, acum in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

