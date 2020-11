Un român din Italia a murit în fața spitalului. Aștepta rezultatul testului COVID-19 Un roman din Italia a murit dupa ce a așteptat la coada, la pre-triaj, rezultatul unui al doilea test COVID. Barbatului de 46 de ani i s-a facut rau și apoi a murit in terapie intensiva. Cele doua teste au fost negative. S-a intamplat duminica 1 noiembrie la ora 9, in fața spitalului din Sulmona, in Abruzzo. Barbatul a murit in secția de terapie intensiva unde a fost intre timp transportat la urgența, probabil din cauza unui al doilea stop cardiac, scrie gazetaromaneasca.com . Barbatul ajunsese la spital dupa ce a acuzat probleme de respirație și febra mare și fusese plasat in interiorul unei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

