- Un roman din Italia a fost trimis cu avionul in Romania, dupa ce a ajuns de 73 de ori la urgențe din cauza alcoolului. Doar in ultima luna și jumatate... The post Roman expulzat din Italia, dupa ce a fost gasit beat de 73 de ori appeared first on Renasterea banateana .

- Un roman de 54 de ani, stabilit in Pordenone, a fost expulzat vineri din Italia din cauza alcoolismului. Romanul a fost trimis inapoi in tara vineri scrie Il Friuli, fiind insotit de agentii de la Imigrari pe aeroportul din Venetia, de unde a fost pus la un zbor catre Romania. Decizia de expulzare a…

- Au venit analizele celor doi romani suspecti de coronavirus. Romanul din Italia, angajat al unui hotel din Roma, a intrat in contact cu doi turisti din China și a fost spitalizat, dar analizele au ieșit negative. Un alt roman care locuiește in Spania a calatorit recent in China și a fost internat la…

- Un cetatean roman care se afla in orasul Wuhan doreste sa fie repatriat Foto: Arhiva. Românul care se afla în orasul Wuhan - unde a aparut pentru prima data noul coronavirus - vrea sa fie repatriat. Datele sale au fost deja transmise si înregistrate în evidentele…

- In cursul anului 2019, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrari –Serviciul pentru Imigrari al județului Argeș au asigurat managementul șederii in Romania pentru 2475 de persoane, dintre care 1357 din state terțe și 1118 de cetațeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 40 de straini…

- Ciprian Zamfir s-a stabilit la finele anilor ’90 in Italia, iar aici a urmat o serie de cursuri si specializari. A ajuns un adevarat maestru, cu sute de discipoli, prin mainile caruia au trecut nenumarati tineri italieni care si-au dorit sa devina pizzari. Campion al Italiei si al Europei la pizza,…