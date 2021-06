Un roman de 23 de ani care traiește in Spania și-a ucis fosta iubita spaniola, miercuri, 3 iunie, apoi i-a tranșat cadavrul și l-a aruncat in mai multe locuri din orașul Estepa, relateaza Ziare.com , care citeaza publicația La Vanguardia . Tanarul roman a recunoscut in fața anchetatorilor spanioli ca și-a ucis fosta iubita, pe Rocio Caiz Pozo, o tanara de 17 ani, in aceeași zi in care aceasta fusese data disparuta, pe 3 iunie. Romanul le-a mai spus polițiștilor ca a tranșat cadavrul și a aruncat bucați din cadavru in diferite locuri. Anchetatorii au gasit apoi parți din corpul fetei intr-o parcare…