- Papa Francisc - care a facut mari eforturi diplomatice pentru a reinnoi un acord cu China in octombrie - a vorbit pentru prima data despre persecutia minoritatii musulmane uigure din nord-vestul Chinei, relateaza marti AFP, potrivit AGERPRES. "Ma gandesc deseori la popoarele persecutate: rohingya,…

- Candidatul la președinție al SUA, democratul Joe Biden și-a exprimat poziția fața de Rusia și China. El a relatat acest lucru intr-un interviu pentru postul de televiziune CBS. Potrivit lui, Moscova este pentru SUA "principala amenințare la adresa securitații și uniunilor noastre", iar Beijingul este…

- Potrivit mediilor locale, companiile aeriene rusești au primit permisiunile necesare pentru zboruri regulate catre 24 de țari, Agenția Federala de Transport Aerian de la Moscova a emis , la randul sau, ordinele necesare in acest sens. Lista include acele țari cu care transportul aerian nu a fost inca…

- Statele Unite au anunțat marți existența unui „acord de principiu” cu Moscova pentru prelungirea tratatului de dezarmare nucleara New Start, care expira la inceputul anului 2021, scrie Hotnews.„Suntem dornici sa prelungim Tratatul pentru o perioada de timp, cu condiția ca aceștia sa fie de acord in…

- Comisia speciala a Congresului SUA, Future of Defense Task Force (FDTF), a intocmit un raport de 87 de pagini in care a subliniat direcțiile promițatoare ale dezvoltarii militare a țarii pentru urmatoarele decenii. Sunt trasate direcții in privința dezvoltarii inteligenței artificiale, pentru imbunatațirea…

- Relațiile dintre China și Rusia sunt de o importanța deosebita in aceasta era a turbulențelor și schimbarilor globale spune ministrul de externe chinez Wang Yi (foto stanga). El a declarat intr-un interviu acordat agenției de știri Xinhua ca cele doua țari sunt forțe importante la nivel internațional…

- "Cosmonauts" (Russia) by Danila Gulin, "The Hollywood" (USA) by William Austin Speis, and "Trans-Lit" (Pakistan, 2019) by Muhammad Umar Saeed, are among the award-winning productions presented at the Wallachia Int'l Film Festival Gala. The second edition of the Wallachia Int'l Film Festival took…

- Casa Alba a dorit sa ascunda informațiile despre amenințarile de ingerința a Rusiei în alegerile prezidențiale, cerând unui oficial american din serviciile de informații, Brian Murphy, sa nu aduca mai multe informații despre Moscova, ci sa se concentreze asupra Iranului și Chinei în…