- Un recidivist din Radauți a navalit in casa unui barbat și l-a omorat cu un cuțit, dupa care a fugit intr-un parc, unde a mai atacat doi tineri. Atacatorul a fost eliberat anul trecut, dupa o condamnare tot pentru omor.Fapte de o violența extrema au avut loc luni noaptea in Radauți, unde un barbat de…

- Flagrant al polițiștilor de la DGA, in Lugoj, județul Timiș. Oamenii legii au prins un polițist de frontiera care a primit mita pentru a scoate un barbat ilegal din țara. Individul era cercetat sub control judiciar pentru tentativa de omor, fiind condamnat la 13 ani de inchisoare. Nu a fost prima data…

- Un barbat de 49 de ani din Radauți a fost condamnat in Belgia la 30 de luni de inchisoare pentru furt calificat și asociere infracționala in vederea comiterii de infracțiuni, dupa ce a furat 55 de porumbei de cursa din gospodaria unui columbofil din Ranst. Dupa cum noteaza Monitorul de Suceava , potrivit…

- O crima oribila a avut loc in acest weekend in Spania, acolo unde aflați intr-o parcare, mai mulți soferi de TIR au pornit un scandal de zile mari. In urma certurilor aprinse, un barbat a fost injunghiat mortal, iar altul a ajuns in stare grava la spital.

- Martorii i-au acordat primul ajutor victimei pana la sosirea ambulanței. Tanarul a fost transportat la spital, iar medicii l-au operat de urgența. Polițiștii l-au identificat pe agresor și l-au reținut. Este vorba despre un tanar in varsta de 24 de ani.Poliția continua cercetarile in acest caz.

- Momente terifiante in Brașov, unde un tanar a fost injunghiat in plina strada, sub privirile trecatorilor. O camera de supraveghere din zona a surprins intregul atac. Totul s-a intamplat in fața unui chioșc. Atacatorul l-a injunghiat pe tanar cu un cuțit și apoi a fugit. Martorii i-au acordat primul…

- Un militant palestinian care a vrut sa atace cu un cutit agenti de politie israelieni in orasul Ierusalim este in stare critica dupa ce a fost impuscat de fortele de ordine israeliene, pe fondul situatiei tensionate. Incidentul a avut loc vineri dupa-amiaza la intrarea in centrul vechi al…