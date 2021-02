Stiri pe aceeasi tema

- Jen Psaki, secretar de stat pentru presa la Casa Alba, a anuntat vineri ca unul dintre adjuncti, TJ Ducklo, a fost suspendat o saptamana fara plata, dupa ce revista Vanity Fair a dezvaluit ca acesta a amenintat o reporterita de la Politico, publicatie in care urma apara un articol despre relatia…

- Putin a semnat prelungirea tratatului ruso-american de dezarmare nucleara New Start, dupa ce miercuri Rusia și SUA au convenit sa extinda acest acord în condițiile solicitate de Moscova, a anunțat Kremlinul, relateaza AFP.Kremlinul a spus marți ca cele doua mari puteri au ajuns la un acord…

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut presedintelui rus Vladimir Putin sa-l elibereze pe opozantul incarcerat Aleksei Navalnii, in cadrul convorbirii lor din aceasta saptamana, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza Reuters. Biden ar fi facut presiuni…

- Presedintele SUA, Joe Biden, 'nu a fost retinut' in convorbirea telefonica pe care a avut-o in aceasta saptamana cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Liderul de la Casa Alba a adus in discutie, cu…

- Statele Unite se afla intr-o concurenta serioasa cu China, iar presedintele Joe Biden doreste sa abordeze relatiile cu Beijingul ”cu rabdare”, a declarat, luni, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, citata de Reuters. ”Incepem cu o abordare de rabdare in ceea ce priveste relatia noastra…

- Alyssa Farah și-a dat demisia din funcția de director de comunicare de la Casa Alba. Intr-un comunicat, Farah a spus ca va „parasi Casa Alba pentru a cauta noi oportunitați”. „A fost onoarea unei vieți sa servesc in administrația Trump in ultimii trei ani și jumatate”, se spune in declarație, potrivit…

- Presedintele ales Joe Biden a numit duminica membri importanti din cercul de consilieri si ai echipei sale de campanie in posturile de comunicare de la Casa Alba, o echipa care va fi exclusiv feminina, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Astfel, fosta purtatoare de cuvant a Departamentului…

