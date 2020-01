Un profesor de economie propune combaterea recesiunii prin vouchere la restaurant

Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor de economie de la Universitatea Harvard a facut o sugestie interesanta cu privire la modul in care guvernele ar putea contracara urmatoarea recesiune: acordarea de vouchere care sa poata fi utilizate pentru a lua masa la restaurant pana la o anumita data, transmite Bloomberg, potrivit…

- Avand in vedere ca oficialii de la Rezerva Federala au la dispozitie un spatiu limitat de manevra pentru a reduce dobanda de referinta, deoarece aceasta este deja la un nivel foarte redus, o serie de economisti precum Gabriel Chodorow-Reich cauta alte modalitati prin care guvernul ar putea stimula…

- Cea mai mare economie a UE propune o lege pentru atragerea strainilor in țara. Germania risca sa piarda companii din cauza deficitului de specialiști Cancelarul german Angela Merkel a avertizat asupra riscului delocalizarii unor companii catre alte tari, daca Germania nu va reusi sa atraga lucratori…

- Uniunea Europeana va lansa saptamana viitoare cel mai ambițios program din lume privind combaterea schimbarilor climatice, proiect cunoscut ca "Acordul Verde European", relateaza agenția Bloomberg, citata de Mediafax.

- Guverul propune o noua formula de calcul pentru salariul minim. Cat primesc in plus angajații in 2020 Salariul minim va creste de anul viitor, cu peste 7 procente, adica cei 1,3 milioane de angajati platiti cu minim pe economie vor primi in plus, in mana, 83 de lei pe luna. Această majorare reiese…

- Una din cele mai mici tari din America de Sud urmeaza sa inregistreze cel mai puternic ritm de crestere de pe planeta, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Guyana, o tara cu 780.000 de locuitori care se invecineaza cu Brazilia si Venezuela, va inregistra anul viitor o crestere economica…

- Premiul Nobel in Stiinte Economice din 2019 a fost acordat lui Abhijit Banerjee, Esther Duflo si Michael Kremer pentru „abordarea lor experimentala in reducerea saraciei globale”, scrie Bloomberg.com.

