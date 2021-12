Un proeminent profesor de la Harvard a fost găsit vinovat de ascunderea legăturilor cu China Charles Lieber, fost șef al departamentului de chimie și biologie chimica de la Universitatea Harvard, a fost gasit vinovat marți ca a ascuns legatura cu un program chinez de recrutare. El pledase nevinovat la toate acuzațiile ca a depus declarații false de venituri impozabile, a facut declarații false și nu a declarat ca are un cont la o banca din China, informeaza The Associated Press.



Juriul a deliberat timp de doua ore și 45 de minute înainte sa anunțe verdictul, dupa cinci zile de dezbateri într-un tribunal federal din Boston.



Mark Mukasey, avocatul lui Lieber,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii PCCOCS și reprezentanții Serviciului Vamal au venit cu explicații, astazi, intr-o conferința de presa, cu privire la cazul violonistei Alexandra Conunova, careia oamenii legii i-au confiscat pe Aeroportul Chișinau, vioara care ar valora 2 milioane de euro. Violonista susține ca a pierdut…

- Taiwanul a adunat in secret expertiza și tehnologie din jurul lumii pentru a construi o flota de submarine pe care Taipeiul o dorește ca aparare in fața unei eventuale invazii a Chinei. Companii din domeniul apararii și ingineri din cel puțin șapte țari risca sa provoace Beijingul, ajutand insula care…

- VIDEOREPORTAJ: Niciun vinovat in cazul militarului mort la Alba Iulia. In trei ani, procurorii au stabilit un cerc de suspecți Au trecut trei ani de la moartea prin electrocutare a militarului Alexandru Orosz, pe peronul garii din Alba Iulia, in timp ce descarca un tanc ce urma sa fie folosit la parada…

- O femeie din SUA a fost bolnava de COVID timp de 335 de zile. Aceasta deține recordul pentru cel mai lung caz de boala. Cazul femeii a fost documentat de cercetatori. De vina pentru boala prelungita ar fi sistemul imunitar slabit al pacientei, care a avut cancer. Ea este acum vindecata. Americanca in…

- Dupa ce a invins cancerul, o americanca imunodeprimata a fost infectata cu coronavirus timp de 335 de zile. Un caz nemaiintalnit. O americanca in varsta de 47 de ani, care a avut un limfom, un cancer rar care afecteaza globule albe, a fost testata pozitiv la coronavirus timp de aproape 335 de zile.…

- Dislexia este o tulburare la citit manifestata prin modificarea cuvintelor, prin greseli de lectura etcZiua de joi, 6 octombrie este marcata in toata lumea ca Ziua Internationala de Constientizare a Dislexiei.In 1968, dislexia a fost definita ca ldquo;o tulburare la copii, care, in ciuda experientei…

- La data de 11 iulie 2021, in jurul orei 20.35, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati, prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca o persoana barbat, de 23 de ani ar fi fost luata cu forta intr un autoturism de 4 barbati, deplasandu se pe drumul de la fostul…