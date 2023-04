Stiri pe aceeasi tema

- Primarul USR al comunei iesene Movileni, Dan Hodoroaba, va candida pe listele PNL la viitoarele alegeri, dar nu va demisiona din USR pentru a nu-si pierde mandatul, scrie news.ro."Am fost si raman om de cuvant. Am promis ca atat timp cat ne vor fi sprijinite proiectele ma voi alatura echipei liberale.…

- Primarul USR al comunei iesene Movileni, Dan Hodoroaba, va candida pe listele PNL la viitoarele alegeri, dar nu va demisiona din USR pentru a nu-si pierde mandatul. Anuntul privind candidatura edilului USR de Movileni pe listele PNL la viitoarele alegeri locale a fost facut duminica pe pagina de Facebook…

- Barbatul se deplasa cu bicicleta, spre casa, cand a fost atacat de 9 caini fara stapan.„Au incercat sa ma muște, eram pe bicicleta, mergeam spre casa. Maine merg la primarie sa vad ce se face cu ei, ca nu s-a rezolvat nimic. Situația este foarte grava, sunt persoane care hranesc cainii fara stapan și…

- Echipa PNL Braila se marește. Mai multe persoane influente din politica locala au ales sa paraseasca PSD-ul in detrimentul PNL-ului. Una dintre schimbarile importante care a avut loc la Braila consta in plecarea deputatului PSD George-Adrian Baladi la PNL. Schimbarile in politica locala nu se opresc,…

- Avand in vedere contextul actual al reformarii Statului atat pe plan educațional cat și a consolidarii justiției, Biroul Permanent Județean al Organizației de Femei a Partidului Național Liberal lanseaza campania ,,Stop violenței domestice impotriva femeilor”, a anunțat președinta organizației, deputatul…

- Primarul comunei Corjova, aflata in stinga Nistrului și controlata de facto de autoritațile nerecunoscute transnistrene, spune ca localitatea nu beneficiaza de niciun fel de suport din partea autoritaților constituționale de la Chișinau. Potrivit edilului, cele mai frecvente probleme cu care se confrunta…

- Gheorghe Moldovan, primarul comunei Albești din Constanța, a murit intr-un accident de mașina, dupa ce autovehiculul a ieșit de pe carosabil, conform informațiilor Info Sud-Est. Mașina pe care o conducea a parasit carosabilul și s-a rasturnat in Padurea Comorova. Județul se afla sub cod portocaliu de…

- Primarul din Adancata, Viorel Cucu, a declarat ca bugetul comunei pentru acest an va fi axat pe dezvoltare, ponderea cea mai mare a banilor provenind din proiectele cu fonduri europene. Astfel, Viorel Cucu a spus ca bugetul comunei crește semnificativ prin proiectele care for fi implementate in cursul…