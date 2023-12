Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Gradinari, Mihai Ioana, a murit in urma unui accident rutier produs luni seara pe DN 64, intre localitatile Strejesti si Gradinari, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt.In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme care s-au lovit frontal, unul dintre…

- Din informațiile obținute pe surse reiese ca a avut loc o coliziune frontala intre o ambulanța privata de transport pacienți la dializa și un SUV. In cea dintai mașina se afla și primarul din comuna Gradinari Olt, Mihai Ioana, in varsta de 61 de ani, in dreapta șoferului. Ambulanța transporta șase…

- La data de 3 decembrie 2023, in jurul orei 15:15, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe Drumul National 54, intre localitatile Visina si Studina, a avut loc un eveniment rutier.La fata locului, s au deplasat politistii Serviciului Rutier Olt.Potrivit…

- Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat duminica seara, in jurul orei 23.40, prin apel 112, ca pe Drumul Județean 653, in comuna Schitu, din județul Olt, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Rutier Slatina. Un autoturism condus de…

- Un tanar de doar 24 de ani, din comuna Rusanești, județul Olt, și-a pierdut viața dupa ce a intrat cu mașina intr-un pom. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, pe DN 54, in apropiere de comuna Deveselu. „La data de 20 octombrie 2023, in jurul orei 21:45, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost…

- La data de 2 octombrie 2023, in jurul orei 13:20, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe Drumul National 54, in comuna Deveselu, din judetul Olt. La fata locului, s au deplasat politistii din cadrul Serviciului Rutier Olt.…

- Un barbat a fost ranit in urma unui accident rutier produs astazi pe DN 64, la Ganeasa, judetul Olt. Din primele verificari la fata locului, polițiștii au constatat faptul ca, in eveniment, au fost implicate doua autoturisme, respectiv un autoturism condus de un barbat, in varsta de 47 de ani, din municipiul…

- La data de 27 septembrie 2023, in jurul orei 06:45, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe Drumul National 64, in comuna Osica de Sus, a avut loc un eveniment rutier.La fata locului, s au deplasat politistii din cadrul Serviciului Rutier Olt."Din…