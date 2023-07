Un preot șochează: „10% din ce câștigi la nuntă trebuie să dai Bisericii” Preotul Calistrat susține ca 10% din cat caștigi la nunta trebuie sa dai bisericii. Acesta a spus, la BZI.ro, ca Dumnezeu nu trebuie luat de prost și pentru a nu face asta, rezolvarea, in opinia lui, e sa se imparta caștigul de la nunta intre miri și biserica. „Ai citit in Scriptura ce inseamna zeciuiala? Ca 10% din ce caștigi trebuie sa dai la biserica? Da, ei, acuma, ma asculta-ma: cat a costat rochia miresei? 2.000 – 3.000 euro da?! cat inseamna? 150 milioane… cat o costa muzica? 100 de milioane… cat a costat fotograful? 50 de milioane… cat a costat coregrafia? 100 de milioane… cat a costat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

