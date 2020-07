Un preot si un cantor Un preot si un cantor stateau pe marginea soselei cu o placarda in mana pe care scria: “Sfarsitul e aproape… Caiti-va!” Pe langa ei treceau masini si imediat dupa fiecare masina se auzea o busitura si o explozie.Dupa o vreme, cantorul intreaba: – Parinte, nu ar fi mai bine sa scriem: “Podul din fata este rupt”? Articolul Un preot si un cantor apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tip a condus toata noaptea și mai are citeva sute de km de condus. Se oprește la marginea unui orașel, pune capul pe volan și se pune sa doarma. Abia ațipește cind ii bate cineva in geam. O tipa care facea jogging: – Nu știți cumva cat e ceasul? – E 6:20. – zise tipul morocanos și ațipește la loc.…

- – Nu mai exista deloc pasiune in relatia cu sotia mea… se plange un tip unui prieten. – De ce nu incerci sa aduci putin mister si intriga in viata ta? De exemplu, printr-o relatie extraconjugala? – Dar daca afla sotia mea? – Fii serios, sigur nu se va supara, traim in vremuri moderne, ce Dumnezeu! Du-te…

- Un nebun la aprozar: – Doua kg de cartofi, dar va rog sa impachetati fiecare cartof separat! Vanzatorul il serveste, apoi, cu o figura expresiva: – Altceva? – Trei kg de portocale, dar va rog sa impachetati fiecare portocala separat! Vanzatorul ii indeplineste dorinta, vizibil nemultumit. Omul se mai…

- Un politist vine seara acasa. Lumina era stinsa, sotia se culcase. Cand sa se bage si el in pat, sotia se scoala si ii cere o aspirina. Politistul se ridica, se imbraca pe intuneric si pleaca la farmacia din colt. Acolo farmacistul il intreaba : – Nu sunteti cumva ofiter de politie ? – Ba da. – Pai,…

- Un tanar mergea cu autobuzul … statea pe scaun și citea o carte. Moment in care o doamna in varsta urca in autobuz. Tanarul, foarte amabil din fire, se ridica in picioare si ii ofera locul. Doamna se aseaza si zice: – Tinere, dumneata cred ca esti din Cluj. – Da, asa e, de unde v-ati dat seama? –…

- Un barbat a intrat cu barca motorizata perpendicular in podul de pontoane de la Trei Insule. Incidentul a fost filmat și transmis unei publicații locale din Arad. Potrivit criticaarad.ro, evenimentul s-a petrecut sambata seara, iar cel care conducea barca motorizata ar fi un jandarm care se afla in…

- ■ in acelasi dosar cu episcopul Husilor, Corneliu Birladeanu, a fost arestat si un preot din Neamt ■ este vorba de fostul arhimandrit al Episcopiei Husilor, Sebastian Jitaru ■ acesta este deja in penitenciar, unde executa 3,6 ani de detentie ■ a fost condamnat pentru ca l-a santajat pe episcop cu un…

- Inaltpreasfintitul Aurel Perca, arhiepiscop mitropolit de Bucuresti, l-a numit joi, 23 aprilie 2020, in oficiul de purtator de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti (ARCB) pe pr. dr. Tarciziu-Hristofor Serban, actualmente lector la Facultatea de Teologie Romano-Catolica a Universitatii…