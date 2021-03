Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului ii cere premierului Florin Cițu sa explice de ce 20 de hotarari emise in 2021 de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) nu sunt publicate in Monitorul Oficial, amintind ca aceasta este condiție obligatorie pentru intrarea in vigoare. Avocatul Poporului s-a sesizat din…

- O actiune de verificare a respectarii regulilor de prevenire si combatere a raspandirii SARS-CoV-2 a fost desfasurata vineri seara de catre Politia Romana si Jandarmerie, cu efective marite, aceasta urmand a fi continuata si sambata si mai ales duminica, atunci cand vor intra in vigoare noile restrictii,…

- „Vom convoca maine Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, se va publica intre timp hotararea de Guvern si vom lua masurile, care vor fi cu aplicabilitate de duminica", a spus Alin Stoica, la sediul Prefecturii Capitalei.El a estimat ca reuniunea va fi convocata in intervalul orar 11.00 - 14.00.Noile…

- Noile masuri pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus prevazute in hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) vor fi aplicate incepand de duminica, a anuntat premierul Florin Citu. "Precizari referitoare la Hotararea CNSU privind noile masuri. Astazi se va…