Un post prea depărtat... Radio Moldova a luat fiinta cu 23 de zile inaintea mea. 25 de ani mai tarziu, fara ca nimeni, nici macar Nostradamus, sa anticipeze acest pas, intram pe poarta de fier neforjat, a ceea ce se numea atunci Studioul de Radio Iasi, si ma instalam la un birou microfonizat, pe care-l voi parasi taman peste un cincinal. Totusi, pana a deschide acea poarta, o dadusem cotita prin Bucuresti, incercand sa devin gazetar „capitalist", spre a-mi da destul de repede sama ca suntem incompatibili. Plus faptul ca eram, cel putin pentru trei ani, legat de glie. De glia comunei Sasca, pentru care optasem/ oftasem,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

