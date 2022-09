Stiri pe aceeasi tema

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro și principalul sau rival electoral, Luiz Inacio Lula da Silva, au facut schimb de insulte duminica in timpul unei dezbateri electorale tensionate, in care Bolsonaro a lansat un atac personal la adresa unei jurnaliste care a pus sub semnul intrebarii raspunsul…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro s-a luat la harta cu un youtuber care l-a insultat, joi, in capitala Brasilia, potrivit unei inregistrari video difuzate de postul de stiri brazilian Globo, transmite CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele brazilian de extrema-dreapta, Jair Bolsonaro, si-a lansat duminica aceasta candidatura pentru alegerile prezidentiale din octombrie, in cursul unui miting la Rio de Janeiro, criticand din nou Curtea Suprema si pe adversarul sau in frunte in sondaje, fostul presedinte de stanga Lula da…

- Presedintele bulgar pro-rus vrea guvern socialist. Partidul socialist din Bulgaria a primit mandat luni pentru a forma guvernul de la presedintele Rumen Radev, o ultima tentativa de a evita noi alegeri anticipate, relateaza DPA. Daca socialistii vor esua, tara se va indrepta spre un nou scrutin legislativ…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat joi ca știe cum ar putea fi „rezolvat” razboiul din Ucraina și ca ii va prezenta soluțiile sale omologului ucrainean Volodimir Zelenski, cu care urmeaza sa aiba o discuție telefonica saptamana viitoare, relateaza Reuters.

- Presedintele din Sri Lanka si-a trimis prin e-mail demisia, au declarat vineri doua surse din cadrul guvernului, dupa ce a fugit in Singapore in urma protestelor de amploare care zguduie tara sa din cauza crizei economice, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a anunțat luni ca s-a ajuns la un acord cu Moscova pentru ca țara de pe continentul sud-american sa cumpere motorina mult mai ieftina din Rusia, acesta parand sa fie cel mai recent avantaj tangibil care decurge din relația sa de prietenie cu președintele Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau brazilian Jair Bolsonaro au discutat luni despre securitatea alimentara globala si si-au reiterat intentia de a consolida parteneriatul strategic intre Rusia si Brazilia, a transmis Kremlinul intr-un comunicat. Potrivit comunicatului Kremlinului, citat…