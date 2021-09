Un pompier român a câștigat una dintre cele mai dificile curse din lume Un pompier din Botoșani a castigat ultra-maratonul organizat in Anzii Cordilieri, in Bolivia. Iulian Rotariu, pompierul de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, este marele caștigator al „Ultra Bolivia Race”. Purtatorul de cuvant al ISU, Dorina Lupu, spune ca Iulian Rotariu a obtinut un timp cu 1h 32′ 17″ mai bun decat castigatorul editiei din 2018 a “Ultra Bolivia Race”, scrie Agerpres. “Colegul nostru, plutonierul adjutant Iulian Rotariu, nu doar ca a castigat al patrulea titlu mondial la cele mai dificile ultra-maratoane din lume, el este si detinatorul unui nou record… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Firefighter Iulian Rotariu, from the Inspectorate for Emergency Situations (ISU) Botosani, who won the ultra-marathon organized in the Central Andes, in Bolivia, set a new competition record, the ISU spokeswoman, Dorina Lupu, informed on Monday. According to her, Iulian Rotariu scored 1h 32…

- Iulian Rotariu, pompieri in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, a castigat ultra-maratonul organizat in Anzii Cordilieri, Bolivia, desfasurat in perioada 20 – 26 septembrie, se arata intr-o postare pe Facebook a ISU Botoșani.„Fiecare rugaciune a fost auzita! Fiecare imbrațișare…

- Pompierul Iulian Rotariu, de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, a castigat ultra-maratonul organizat in Anzii Cordilieri, Bolivia, desfasurat in perioada 20 – 26 septembrie, anunta organizatorul evenimentului, Canal Adventure. Iulian Rotariu, singurul roman din competitie, s-a…

- O bomba de aruncator a fost descoperita pe marginea drumului judetean care trece prin localitatea botosaneana Rediu, comuna Rauseni. Echipa pirotehnica de la ISU Botosani a constatat ca munitie era in perfecta stare de functionare si putea exploda la orice atingere. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului,…

- La data de 27 august 2003, planeta Marte s a aflat la cea mai mica distanta de Terra din ultimii 60.000 de ani, trecand la aproape 55.758.006 km de Pamant.Marte este a patra planeta de la Soare si penultima ca marime din Sistemul Solar, conform Wikipedia. Marte poarta numele zeului roman al razboiului…

- Asteroidul Bennu va trece foarte aproape de Terra in 2135, la o departare de doar jumatate dintre distanta de la Pamant la Luna, a declarat miercuri NASA dand publicitatii noi date potrivit carora sansele unui impact ulterior, inainte de anul 2300, sunt infime, relateaza AFP. Bennu, descoperit…