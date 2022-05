Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 1 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat sambata soldatilor rusi, recomandandu-le intr-un mesaj video ca „mai bine ar ramane in Rusia decat sa mearga la razboi ca sa moara in Ucraina”, evocand planurile comandamentului rus de a continua ofensiva si de a atrage mai multe forte pe…

- Orașul rus Belgorod, aflat aproape de granița cu Ucraina, a fost zguduit marți seara de explozii deosebit de puternice. Incidentul a condus la rapoarte contradictorii din partea agențiile ruse de presa de stat privind cauza deflagrației. In vreme ce TASS vorbește despre un atac aerian ucrainean, RIA…

- Armata rusa s-a retras la peste 30 km est de Kiev in ultimele 24 de ore si a inceput sa stabileasca pozitii defensive pe mai multe fronturi din Ucraina, a declarat miercuri un inalt oficial al Pentagonului, transmite AFP. „Ucrainenii au reusit sa-i respinga pe rusi la 55 km la est si nord-est de Kiev”,…

- Doi tineri de langa Suceava au plecat in Ucraina pe cont propriu, sa se convinga cu ochii lor ca razboiul declanșat de Rusia e pe atat de devastator pe cat arata presa. De patru zile sunt in apropiere de Kiev și cauta disperați un loc sa manance. Observator News a prezentat povestea lor. Cristian Lipa…

- Doi tineri din comuna suceveana Iaslovat au mers la Kiev sa se convinga ca e razboi. “Ne-am decis sambata sa mergem pana in Ucraina sa vedem care e situatia de acolo, daca chiar e chiar la fel de grav cum se spune la stiri. Initial am trecut in Cernauti, din Cernauti am decis sa mergem pana in Capitala.…

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din part

- RAZBOI in Ucraina, ziua 18: Rusia revendica centrala nucleara de la Zaporojie. Manifestații pro-Ucraina in mai multe orașe din Europa RAZBOI in Ucraina, ziua 18: Rusia revendica centrala nucleara de la Zaporojie. Manifestații pro-Ucraina in mai multe orașe din Europa Oficiali rusi au sosit vineri la…

- Razboi in Ucraina, ziua 13. Dupa a treia runda de negocieri de luni intre Rusia și Ucraina, nu au existat progrese semnificative. Astazi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski va ține o alocuție ”istorica” in Camera Comunelor din Marea Britanie, la or