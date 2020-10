Un polițist filipinez a fost ucis la datorie de un cocoș Un polițist filipinez a fost ucis de un cocoș în timpul unei razii care viza o bataie ilegala organizata în provincia nordica Samar, relateaza BBC News.



Locotenentul Christine Bolok a fost lovit cu lama ascuțita care este legata, de obicei, de picioarele pasarilor aruncate în lupta.



Barbatul a fost taiat la coapsa stânga, lama secționându-i practic artera femurala. El a fost declarat mort la scurt timp dupa ce a fost adus la spital.



Luptele de cocoși, extrem de populare în Filipine, au fost interzise pe perioada pandemiei de coronavirus.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

