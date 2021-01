Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat total pe DN1, la Porumbacu de Jos, acolo unde trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, a anuntat Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu.

- O persoana a decedat si alte doua persoane au fost ranite si au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, in urma unui accident in care au fost implicate trei autovehicule pe DN 65 Slatina - Pitesti, in zona localitatii Valea Mare, a informat miercuri seara purtatorul de cuvant al…

- Un teribil accident de circulație a avut loc miercuri seara pe DN65, la Negreni, in Olt, unde o mașina a ieșit de pe șosea și a lovit un cap de pod. Șoferul, un tanar de 19 ani, a murit la spital. Marius Radoi era fiul adjunctului IPJ Olt, scrie Gazeta Noua, cotidian care apare la Slatina.Accidentul…

- Unul dintre medicamentele pentru pacientii cu COVID-19 in stare grava, respectiv Tocilizumab, lipseste de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina chiar daca a fost solicitat in mai multe randuri, iar dozele de Remdesivir sunt insuficiente pentru numarul de pacienti de la ATI, a declarat marti…

- Eveniment Accident rutier pe E70, la Plosca/ O persoana a ajuns la spital 08/11/2020 19:33 O persoana a ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs, duminica seara, pe Drumul European 70 intre Plosca și Buzescu, transmit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Teleorman…

- Eveniment Grav accident rutier pe DN54, la Islaz 28/10/2020 20:03 Un grav accident rutier, in urma caruia au rezultat șase victime, a avut loc, cu puțin timp in urma, pe DN54, pe raza localitații Islaz, transmite ISU Teleorman. Din primele date, se pare ca o mașina a lovit o caruța, iar in…

- O autospeciala și un echipaj SAJ au fost alertate in jurul orei 21.20 ca urmare a unui accident produs intre un autoturism și o caruța, pe raza localitații Mihai Viteazul din județul Cluj.Calul nu a supraviețuit impactului, iar conducatorul caruței, un barbat de cca 70 de ani, a fost transportat…