- Un polițist a fost injunghiat marți seara de un barbat care a refuzat sa se legitimeze. Acesta a fugit apoi, iar oamenii legii au tras doua focuri de arma. Barbatul a fost prins in cele din urma pe faleza din Eforie Nord. Potrivit IPJ Constanța , marți seara, polițiștii din Eforie au fost sesizați cu…

- Un barbat in varsta de 23 ani a fost impuscat in picior, vineri seara, de politisti dupa ce masina se afla, alaturi de alte 5 persoane, nu a oprit la semnalele agentilor pe raza localitatii Valenii de Munte, au informat, sambata, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Politistii…

- Este panica in Capitala, dupa ce un agresor a injunghiat un barbat in Sectorul 3! Scena infioratoare s-a produs in plina strada, iar oamenii legii il cauta acum pe faptașul aflat in libertate!

- In urma a trei perchezitii, efectuate in judetul Calarasi, politistii au descoperit si ridicat mai multe produse toxice, cu potential letal. De asemenea, fata de persoana perchezitionata, a fost luata masura anularii drepturilor de detinere, port si folosire a armelor si munitiilor. https://www.youtube.com/watch?v=IU9QXdJSEKg&ab_channel=PolitiaRomana…

- O tanara a cazut de la etajul patru al unui bloc Incident pe strada Adamclisi din Constanta. O tanara a cazut de la etajul patru al unui bloc. Femeia de aproximativ 30 de ani a fost preluata constienta de medicii SMURD aflati la fata locului si transportata la spital.Deocamdata nu se cunoaste daca a…