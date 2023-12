Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de doliu in lumea actoriei din Romania! S-a stins din viața Anda Caropol. Celebra actrița a murit la varsta de 84 de ani și a lasat multa tristețe in urma ei. Acum este plansa de toți cei care au cunoscut-o și care au apreciat munca ei. Anunțul trist despre decesul ei a fost facut de Uniunea…

- Vești triste pentru fanii muzicii! O cunoscuta cantareața și compozitoarea sud-africana s-a stins din viața, in urma cu puțin timp, la varsta de doar 35 de ani. Iata despre cine este vorba și cu ce probleme de sanatate se confrunta artista, in ultimul timp!

- Lumea filmului e in doliu! Un celebru producator, iubit de o mulțime de actori, s-a stins din viața la varsta de 44 de ani. Cel care a confirmat trecerea acestuia in neființa a fost chiar tatal lui, prin intermediul unei declarații facute duminica seara.

- Muzicieni, compozitori, pictori, actori, artiști vizuali, balerini și dansatori contemporani, fotografi, videografi, au dat viața unuia dintre cele mai ample proiecte de promovare a artei contemporane realizat de Asociatia Florescu-Fernandez & Friends si

- Sunt, din nou, momente cumplite la Hollywood! Dupa ce sambata, Matthew Perry, actorul care a jucat rolul lui Chandler in serialul ”Friends” s-a stins din viața la varsta de 54 de ani, acum un alt deces intristeaza lumea cinematografiei.

- Lumea teatrului din Romania, in doliu! O actrița care a bucurat generații intregi s-a stins din viața. Tristul anunț al trecerii acesteia in neființa a fost facut de reprezentanții UNITER, pe pagina de Facebook.

- Olga Maria Tudorache, o prominenta actrița romana și respectata profesor universitar, s-a nascut pe 11 octombrie 1929, in satul Oituz, in județul Bacau. Fiica pilotului Eusebiu-Bizica Tudorache și a Mariei, o invațatoare pasionata de limba și literatura romana, Olga a crescut intr-un mediu cultural…

- Cartea „Food for live” de Tim Spector are doua mari parți: in prima se vorbește despre principiile alimentației sanatoase, in a doua se vorbește despre diversele tipuri de alimente. Tim Spector este un epidemiolog, doctor și scriitor de știința englez, specializat in studiile pe gemeni, genetica, epigenetica,…