Un pianist vrea să cânte 130 de ore neîntrerupt pentru ca Oradea să aibă un muzeu al muzicii Thurzo Zoltan vrea sa doboare recordul mondial al celui mai lung maraton de cantat la pian și in același timp, cu banii caștigați din cantat, sa construiasca un muzeu al muzicii in Oradea, acesta fiind visul bunicului sau, intre timp decedat, a relatat publicația E-Bihoreanul.Thurzo Zoltan (38 ani), singurul pianist din Oradea ultimelor sase decenii care traieste exclusiv din banii castigati in concerte, este decis ca orasul sa aiba un muzeu al muzicii. Pentru asta, și-a propus sa doboare un record mondial si sa cante continuu timp de 130 de ore.Crescut de mama si bunici, la varsta de cinci ani… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Pianistul oradean Thurzo Zoltan a declarat luni ca va incerca sa doboare recordul mondial al celui mai lung maraton de cantat la pian, sustinand un concert timp de cinci zile, in perioada 30 noiembrie - 5 decembrie, de... 130 de ore! Thurzo Zoltan si-a propus sa intre astfel in Cartea Recordurilor cu…

